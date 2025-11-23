Эрдоган намерен поговорить с Трампом после Путина

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, а после этого созвонится с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом лидер Турции заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Южно-Африканской Республике.

По словам политика, 23 ноября он собирается обсудить с главой РФ новый зерновой договор и конкретные шаги по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«После этого разговора, я надеюсь, у нас будет возможность провести переговоры с моими коллегами, возможно, с господином Трампом», — сообщил Эрдоган.

На этой неделе он назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Турецкий президент отметил, что власти страны приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось обсудить перемирие и военные вопросы.

Ранее была названа причина внезапной поездки Зеленского в Турцию.