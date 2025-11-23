Эрдоган проведет телефонный разговор с Путиным в понедельник

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует в понедельник, 24 ноября, провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Во время пресс-конференции в ЮАР Эрдоган отметил, что в ходе двухсторонних встреч на саммите G20 участники подробно обсудили российско-украинский конфликт, оценили ситуацию и рассмотрели, что можно сделать.

«Мы настойчиво сосредоточились на вопросах, как можно достичь мира», — добавил Эрдоган.

Он отметил, что во время диалога с Путиным планирует обсудить новый зерновой договор, а также конкретные шаги по мирному урегулированию конфликта.

19 ноября Эрдоган назвал важным возобновление стамбульского переговорного процесса между Россией и Украиной. Глава республики отметил, что власти Турции приняли у себя три раунда переговоров, в ходе которых удалось достичь прогресса по ряду вопросов. По словам президента, Россия и Украина смогли в ходе встреч обсудить перемирие и военные вопросы.

Ранее дипломат заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.