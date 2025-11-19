Политолог назвал причину внезапной поездки Зеленского в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленского поездкой в Турцию пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала в стране. Такое мнение выразил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT.

По словам эксперта, Зеленский не может остановить процесс с публикацией подробностей коррупционного дела, в котором оказался замешан его соратник, бизнесмен Тимур Миндич и несколько высокопоставленных чиновников из окружения президента. Поэтому, как полагает Орлов, украинский лидер решил сместить фокус внимания на внешнюю политику.

«Нужно попробовать увести фокус с этого скандала на другой информационный повод. Так и возникла история с Турцией», — считает политолог.

По его мнению, европейцы, особенно та часть, которая активно поддерживает Киев, может оказать поддержку Зеленскому в смещении информационного фокуса со скандала. Орлов отметил, что союзникам Украины также не нужно, чтобы это дело обернулось против них.

Утром 19 ноября Зеленский прибыл в Анкару на переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинского лидера сопровождает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который до этого совершил рабочую поездку в Соединенные Штаты.

Позже портал Axios со ссылкой на чиновников из США сообщил, что Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции. Причина такого решения не называется.

Ранее в Раде пообещали, что Зеленского «пока еще» не арестуют.