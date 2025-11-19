На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал причину внезапной поездки Зеленского в Турцию

Политолог Орлов: визит Зеленского в Турцию — попытка увести фокус с коррупции
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленского поездкой в Турцию пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала в стране. Такое мнение выразил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT.

По словам эксперта, Зеленский не может остановить процесс с публикацией подробностей коррупционного дела, в котором оказался замешан его соратник, бизнесмен Тимур Миндич и несколько высокопоставленных чиновников из окружения президента. Поэтому, как полагает Орлов, украинский лидер решил сместить фокус внимания на внешнюю политику.

«Нужно попробовать увести фокус с этого скандала на другой информационный повод. Так и возникла история с Турцией», — считает политолог.

По его мнению, европейцы, особенно та часть, которая активно поддерживает Киев, может оказать поддержку Зеленскому в смещении информационного фокуса со скандала. Орлов отметил, что союзникам Украины также не нужно, чтобы это дело обернулось против них.

Утром 19 ноября Зеленский прибыл в Анкару на переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинского лидера сопровождает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который до этого совершил рабочую поездку в Соединенные Штаты.

Позже портал Axios со ссылкой на чиновников из США сообщил, что Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции. Причина такого решения не называется.

Ранее в Раде пообещали, что Зеленского «пока еще» не арестуют.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами