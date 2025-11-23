На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Бразилии прокомментировал угрозы США Венесуэле

Лула да Силва призвал не допустить агрессии США в отношении Венесуэлы
Mc2 Tajh Payne/U.S. Navy/Global Look Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал не допустить начала конфликта в Карибском бассейне и Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, мировое сообщество не должно повторять ту же ошибку, из-за которой произошел российско-украинский конфликт.

До этого Лула да Силва заявил, что планирует обсудить присутствие ВС США в Карибском море с американским президентом Дональдом Трампом.

14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).

После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне.

Позднее президент США заявил, что допускает возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.

18 ноября бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон выразил мнение, что администрация Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы, перебросив авианосец USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн.

Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.

