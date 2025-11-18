На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трампа уличили в подготовке к возможным военным действиям против Венесуэлы

Экс-советник Болтон: Трамп положил оружие на стол перед Мадуро
true
true
true
close
Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы. Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон в эфире CNN.

По его словам, переброска американского авианосца USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн указывает на то, что Трамп хочет свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Болтон задался вопросом, для чего Вашингтону понадобилось перебрасывать авианосную ударную группу Gerald R. Ford с европейского театра военных действий на Карибский бассейн, если речь идет не о свержении Мадуро.

Экс-советник заявила, что Трамп «положил оружие на стол», и теперь вопрос состоит в том, собирается ли республиканец его использовать или нет.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а президент Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне.

Позднее президент США заявил, что допускает возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.

Ранее Трамп согласился говорить с Мадуро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами