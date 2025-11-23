NYT узнала о планах США провести переговоры с Россией

NYT: администрация Трампа готовится к переговорам с Россией по мирному плану

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к переговорам с Россией, посвященным обсуждению нового плана по урегулированию на Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

Источник издания сообщил, что эти переговоры пройдут отдельно от женевских, где 23 ноября встретятся представители США, Украины и стран Европы для обсуждения нового мирного плана Трампа.

О том, что Соединенные Штаты готовятся к скорой встрече с российской делегацией, сообщил и телеканал CNN. Однако журналисты не уточнили, где и когда могут состояться эти переговоры.

В свою очередь колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус допустил, что если в Женеве будет достигнут прогресс по мирному плану, то спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится с ним к президенту РФ Владимиру Путину, «но, возможно, не сразу».

Новый план США по урегулированию на Украине состоит из 28 пунктов. Документ в том числе предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности ВСУ, территориальные уступки и другое.

По данным газеты The Washington Post, европейские союзники Украины, ознакомившись с американским планом, заявили, что он требует доработки. В ответ они подготовили свой мирный план, который предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для ВСУ и решать территориальные споры после прекращения огня.

Ранее в план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского.