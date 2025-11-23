На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

NYT узнала о планах США провести переговоры с Россией

NYT: администрация Трампа готовится к переговорам с Россией по мирному плану
true
true
true
close
Mark Schiefelbein/AP

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к переговорам с Россией, посвященным обсуждению нового плана по урегулированию на Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

Источник издания сообщил, что эти переговоры пройдут отдельно от женевских, где 23 ноября встретятся представители США, Украины и стран Европы для обсуждения нового мирного плана Трампа.

О том, что Соединенные Штаты готовятся к скорой встрече с российской делегацией, сообщил и телеканал CNN. Однако журналисты не уточнили, где и когда могут состояться эти переговоры.

В свою очередь колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус допустил, что если в Женеве будет достигнут прогресс по мирному плану, то спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится с ним к президенту РФ Владимиру Путину, «но, возможно, не сразу».

Новый план США по урегулированию на Украине состоит из 28 пунктов. Документ в том числе предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности ВСУ, территориальные уступки и другое.

По данным газеты The Washington Post, европейские союзники Украины, ознакомившись с американским планом, заявили, что он требует доработки. В ответ они подготовили свой мирный план, который предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для ВСУ и решать территориальные споры после прекращения огня.

Ранее в план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами