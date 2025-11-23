WP узнала детали разработанного ЕС мирного плана по Украине

Лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для ВСУ и решать территориальные споры после прекращения огня. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на копию документа.

По данным издания, европейские союзники Киева, ознакомившиеся с американским планом, заявили, что он требует доработки. В частности, представителей ЕС не устраивает ограничение численности ВСУ до 600 тысяч человек, поскольку это сделает страну «уязвимой для будущих нападений». Кроме того, они призывают не менять границы Украины «силой», передать Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и Каховской ГЭС, а также над Кинбурнской косой и другое. Встречное предложение европейцы подготовили в кулуарах саммита G20 в ЮАР и направили его на рассмотрение США.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе брифинга назвал выдвинутый Белым домом мирный план по Украине неокончательным предложением Киеву. При этом американский лидер подчеркнул, что этот конфликт должен был быть завершен уже давно, и в очередной раз повторил, что Соединенные Штаты пытаются положить ему конец «тем или иным образом».

Ранее сообщалось, что США угрозами хотят заставить Украину согласиться на план Трампа.