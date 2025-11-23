На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В план США по Украине добавили пункт об амнистии Зеленского

WP: амнистия в плане США защитит Зеленского от расследования по делу о коррупции
Susana Vera/Reuters

Пункт об амнистии был включен в новый план США по урегулированию украинского конфликта, чтобы защитить президента Украины Владимира Зеленского и членов правительства от расследования по делу о коррупции в сфере энергетики. Об этом пишет издание The Washington Post (WP).

«[В план] добавили оговорку о послевоенной амнистии по требованию Украины, чтобы заверить Зеленского и членов его правительства, что они не столкнутся с расследованием», — говорится в публикации.

Кроме того, американские чиновники добавили в план предложение о проведении выборов на Украине в течение 100 дней после подписания соглашения.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп может прекратить все коррупционные расследования против Зеленского и его окружения, если Киев примет американский мирный план. Отмечается, что для этого администрация США может использовать свое влияние на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Также сообщается, что в случае принятия плана Трамп может разрешить Зеленскому провести силовые действия против внутриполитических оппонентов.

Ранее украинский блогер назвал «тотальной мерзостью» ситуацию с заморозкой коррупционного расследования.

