Келлог допустил отказ Украины от территорий в обмен на гарантии безопасности

Келлог: США могут подтолкнуть Украину к отказу от территорий

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил в эфире телеканала Fox News, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть Украину к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности.

«Думаю, что мы можем подтолкнуть украинцев к этому», — сказал Келлог, отвечая на вопрос о возможности территориальных уступок со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности.

Онотметил, что украинскому руководству «предстоит принять трудные решения».

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на мирный план Вашингтона до 27 ноября.

На днях американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который якобы был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее Евросоюз потребовал изменить как минимум четыре пункта плана Трампа.