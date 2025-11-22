На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Требуют изменить четыре пункта: что Евросоюзу не нравится в плане Трампа по Украине

Bild: Евросоюз требует изменить как минимум четыре пункта плана Трампа
Henry Nicholls/Pool/Reuters
Страны Евросоюза настаивают на доработке предложенного США плана по урегулированию российско-украинского конфликта. По данным Bild, в ЕС недовольны как минимум четырьмя пунктами, в их числе — признание суверенитета РФ над Крымом и Донбассом и сокращение численности ВСУ. При этом издание Spiegel сообщает, что европейские государства уже направили в Вашингтон собственный вариант мирного плана.

Лидеры стран Евросоюза недовольным предложенным президентом США Дональдом Трампом мирным планом по Украине и требуют изменить в документе как минимум четыре пункта, пишет газета Bild со ссылкой на источники.

По информации издания, в первую очередь в ЕС не готовы признавать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, ранее входившими в состав Украины.

Кроме того, в Брюсселе полагают, что необходимо скорректировать пункты о возможном сокращении украинской армии, гарантиях безопасности для Киева, а также об использовании замороженных российских активов.

План США по активам РФ вызывает «особое раздражение» у канцлера ФРГ Фридриха Мерца, подчеркивает Bild.

По данным журнала Der Spiegel, лидеры ведущих европейских стран уже направили в Вашингтон рабочий вариант своих предложений по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает издание, европейские лидеры работали над встречными предложениями с вечера пятницы, 21 ноября.

Bloomberg уточняет, что европейская сторона намерена настаивать на сохранении численности ВСУ. Как отметил источник агентства, знакомый с европейской версией плана, «здесь не может быть никаких ограничений».

«Мы обеспокоены»

22 ноября страны Евросоюза официально опубликовали совместное заявление по мирному плану Трампа. Документ размещен на сайте Европейского совета. В нем проект назван «основой, которая потребует дополнительной работы».

«Мы готовы к взаимодействию для обеспечения устойчивости будущего мира. Мы четко придерживаемся принципа недопустимости изменения границ силой. Мы также обеспокоены предлагаемыми ограничениями вооруженных сил Украины, которые сделают Украину уязвимой для будущих нападений», – говорится в документе.

Также европейские лидеры подчеркивают, что «реализация элементов, касающихся Европейского союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и НАТО соответственно», и анонсируют «тесное взаимодействие с Украиной и США в ближайшие дни».

Вероятно, имеются в виду предстоящие переговоры с участием представителей Киева, Вашингтона и европейских государств: ожидается, что они состоятся в Женеве уже завтра, 23 ноября. Кроме того, глава Евросовета Антониу Кошта объявил о проведении экстренного саммита Евросоюза по Украине, он назначен на 24 ноября.

«Нельзя уступить»

В свою очередь глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя пункты мирного плана, заявила, что Россия «не имеет права на уступки» со стороны Украины, а условия любого мирного соглашения должен определять Киев, передает Sky News.

По словам Каллас, Европа и Украина стремятся к миру, но «не могут просто уступить агрессии». При этом ранее она же заявляла, что Евросоюз поддержит любой мирный план, если он обеспечит «прочный и справедливый мир» и будет включать в себя Украину и ЕС.

План Трампа включает в себя отказ Украины от членства в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Президент США требует, чтобы Киев согласился на эти условия до 27 ноября. В противном случае, по данным The Washington Post, Вашингтон может прекратить поддержку Украины.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации, заявив, что Украина может оказаться перед сложным выбором — лишиться достоинства или потерять ключевого партнера.

Впрочем, сегодня Трамп подчеркнул, что разрабатываемый план не является окончательным. На вопрос о том, что будет, если Киев откажется его согласовать, политик ответил: «Тогда он может продолжать бороться».

