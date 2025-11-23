Спецпредставитель Трампа призвал Украину к проведению выборов

Проведение выборов на Украине является необходимым процессом, который может успокоить местных жителей. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог, комментируя положения плана Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.

«В плане есть пункт, который, я думаю, тоже важен, — о проведении выборов. В нем довольно четко говорится, что Украина должна провести выборы в течение 100 дней. Вероятно, можно уложиться примерно в 90 дней, судя по тому, что говорили люди, с которыми я разговаривал», — сказал спецпредставитель американского лидера.

По его словам, на Украине должны провести выборы, чтобы «успокоить» украинский народ и «свободный мир».

«Это одно из условий плана», — добавил Келлог.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на американский мирный план до 27 ноября.

На днях издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По новому предложению предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом план включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

Ранее в США заявили, что Зеленский начал подготовку к выборам на Украине.