Politico: Зеленский готовится к выборам в 2026 году на случай прекращения огня

Украинский лидер Владимир Зеленский готовится к «возможным выборам» в 2026 году на случай прекращения огня в вооруженном конфликте. Об этом пишет американская газета Politico.

«Использование закона для дискредитации оппонентов будет только усиливаться по мере того, как администрация президента (Украины – «Газета.Ru») готовится к возможным выборам в следующем году в случае прекращения огня», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Politico, Зеленский опасается, что политические противники киевского режима используют суды, «чтобы очистить поле от конкурентов» и организовать «нечестные выборы».

По данным газеты, на Украине также есть политические силы, которые считают, что Зеленский и его окружение используют конфликт для монополизации власти до такой степени, что это «угрожает демократии в стране». К таковым относится украинская активистка и глава Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, пишет Politico.

21 октября Верховная рада Украины одобрила проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в стране с 5 ноября на 90 дней, то есть до 3 февраля следующего года.

Режимы военного положения и мобилизации продлеваются на Украине уже в 17-й раз. В связи с военным положением в стране не проводятся президентские, парламентские и местные выборы.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти.