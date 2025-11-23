В США заявили о близости к урегулированию украинского конфликта

Спецпосланник Келлог: США очень близки к урегулированию конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил в интервью телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты находятся очень близко к тому, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели самые сложные. Мы сейчас находимся в двух метрах, мы почти там», — сказал Келлог.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил в социальной сети X, что план по урегулированию украинского конфликта был разработан американской стороной.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на американский мирный план до 27 ноября.

На днях издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил план украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

