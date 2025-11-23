Рубио высказался о разработке мирного плана США по Украине

Рубио подтвердил, что разработчиком мирного плана по Украине были США

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил в социальной сети X , что план по урегулированию украинского конфликта был разработан американской стороной.

Также он заявил, что данный документ «предлагается в качестве прочной основы для текущих переговоров». По словам госсекретаря, план Вашингтона основан на предложениях РФ, а также на предыдущих и текущих предложениях Украины.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен согласиться на американский мирный план до 27 ноября.

На днях издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовали полный текст нового мирного плана, который был разработан Соединенными Штатами в кооперации с российской стороной и одобрен Трампом. По данным СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл представил этот документ украинскому президенту Владимиру Зеленскому в четверг в письменной форме.

По плану предусматривается отказ Украины от вступления в НАТО, установление новых границ и буферной зоны, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. При этом документ включает гарантии безопасности для Киева, о чем с самого начала говорил Зеленский.

