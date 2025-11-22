На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев оценил состав украинской делегации на переговорах по плану Трампа

Медведев пошутил над главой делегации Украины по мирным переговорам
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил по поводу главы украинской делегации, которая примет участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

Главой делегации назначен руководитель офиса президента Андрея Ермака.

«Отличный выбор. Лучше него только Миндич», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

В состав переговорщиков также вошел секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов и первый заместитель МИД Украины Сергей Кислица.

Ранее на Украине разгорелся скандал, связанный с бизнесменом, соратником украинского президента Тимуром Миндичем, ставшим фигурантом уголовного дела о коррупции. По версии НАБУ, Миндич возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на госпредприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Сам он успел бежать из страны.

Ранее Медведев дал совет Зеленскому, как «прекратить срач» на Украине.

