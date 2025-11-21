Медведев пошутил по поводу призыва Зеленского «прекратить срач»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил по поводу слов президента Украины Владимира Зеленского, сказанных в обращении к согражданам. Об этом Медведев написал в своем канале в мессенджере MAX.

В частности, в ходе обращения к согражданам Зеленский призвал украинских политиков прийти в себя и «прекратить срач».

«Для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает», — написал Медведев в посте.

На Украине разгорелся скандал, в котором фигурировали имена президента Украины Владимира Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича, соратника Зеленского, совладельца студии «Квартал 95». Речь идет об обвинительном заключении НАБУ по делу о коррупции.

В заключении НАБУ говорилось о том, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны предприятиями бизнесмена. Миндич также воспользовался «наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А.», значилось в соответствующем документе.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк опубликовал фото из помещения, принадлежащего Миндичу, с золотым унитазом.