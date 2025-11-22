На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

На саммите G20 забыли выключить звук на закрытой сессии и смутили Рамафосу
Ricardo Moraes/Reuters

Организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии, чем смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу. Об этом сообщает РИА Новости.

После торжественного открытия саммита президент перешел к обсуждению необходимости принятия декларации участниками встречи. Рамафоса начал цитировать римского писателя Плиния Старшего и его труд «Африка», однако организаторы быстро его остановили.

«Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить… не знаю, как так вышло», — заявил он с улыбкой.

Рамафоса продолжил говорить и лишь через минуту ведущие саммита смогли отключить звук.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября. На данный момент известно, что все заседания и переговоры делегаций будут в закрытом формате, без доступа журналистов. Россия на саммите представляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Другой казус произошел с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он споткнулся и едва не упал в ходе приветствия представителей бизнеса в преддверии открытия саммита Группы двадцати (G20) в ЮАР.

На обнародованных кадрах можно заметить, как премьер движется в сторону группы людей с улыбкой, он спотыкается и едва не летит лицом вниз, но быстро берет контроль над ситуацией и непринужденно продолжает здороваться с гостями.

Агентство Bloomberg писало, что лидеры ЕС хотят провести в субботу, 22 ноября, внеочередную встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины.

Ранее власти ЮАР оценили отсутствие США на саммите G20.

