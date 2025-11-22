На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

Организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии, чем смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу. Об этом сообщает РИА Новости.
После торжественного открытия саммита президент перешел к обсуждению необходимости принятия декларации участниками встречи. Рамафоса начал цитировать римского писателя Плиния Старшего и его труд «Африка», однако организаторы быстро его остановили.
«Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить… не знаю, как так вышло», — заявил он с улыбкой.
Рамафоса продолжил говорить и лишь через минуту ведущие саммита смогли отключить звук.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября. На данный момент известно, что все заседания и переговоры делегаций будут в закрытом формате, без доступа журналистов. Россия на саммите представляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Другой казус произошел с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он споткнулся и едва не упал в ходе приветствия представителей бизнеса в преддверии открытия саммита Группы двадцати (G20) в ЮАР.
На обнародованных кадрах можно заметить, как премьер движется в сторону группы людей с улыбкой, он спотыкается и едва не летит лицом вниз, но быстро берет контроль над ситуацией и непринужденно продолжает здороваться с гостями.
Агентство Bloomberg писало, что лидеры ЕС хотят провести в субботу, 22 ноября, внеочередную встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины.
Ранее власти ЮАР оценили отсутствие США на саммите G20.