Стармер едва не упал на бизнес-встрече перед саммитом G20

Sky News: Стармер споткнулся на бизнес-встрече перед саммитом G20 в ЮАР

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер споткнулся и едва не упал в ходе приветствия представителей бизнеса в преддверии открытия саммита Группы двадцати (G20) в ЮАР. Прямую трансляцию вел телеканал Sky News.

На обнародованных кадрах можно заметить, как премьер движется в сторону группы людей с улыбкой, он спотыкается и едва не летит лицом вниз, но быстро берет контроль над ситуацией и непринужденно продолжает здороваться с гостями.

До этого агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры намерены провести в субботу, 22 ноября, внеочередную встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины.

21 ноября по окончании телефонной беседы между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским политики сделали заявление: текущая линия фронта на Украине должна рассматриваться как «отправная точка» в любых возможных переговорах, направленных на мирное разрешение конфликта.

Ранее Путин заявил о готовности России к мирным переговорам.