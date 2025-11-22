Власти ЮАР оценили отсутствие США на саммите G20

Претория будет приветствовать намерение Соединенных Штатов все же принять участие в закрытии саммита лидеров «Большой двадцатки». Об этом заявил глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи в интервью РИА Новости.

«Мы будем приветствовать решение США связаться с нами и заявить о намерении участвовать в церемонии закрытия саммита», — заявил он.

По словам Балойи, его страна никогда не закрывалась от других стран.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер споткнулся и едва не упал в ходе приветствия представителей бизнеса в преддверии открытия саммита Группы двадцати (G20) в ЮАР.

На обнародованных кадрах можно заметить, как премьер движется в сторону группы людей с улыбкой, он спотыкается и едва не летит лицом вниз, но быстро берет контроль над ситуацией и непринужденно продолжает здороваться с гостями.

До этого агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры намерены провести в субботу, 22 ноября, внеочередную встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины.

Ранее сообщалось, что европейские союзники Украины попытаются «усилить» план Трампа.