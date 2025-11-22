На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти ЮАР оценили отсутствие США на саммите G20

Балойи: ЮАР будет приветствовать участие США в закрытии саммита G20
true
true
true
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Претория будет приветствовать намерение Соединенных Штатов все же принять участие в закрытии саммита лидеров «Большой двадцатки». Об этом заявил глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи в интервью РИА Новости.

«Мы будем приветствовать решение США связаться с нами и заявить о намерении участвовать в церемонии закрытия саммита», — заявил он.

По словам Балойи, его страна никогда не закрывалась от других стран.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер споткнулся и едва не упал в ходе приветствия представителей бизнеса в преддверии открытия саммита Группы двадцати (G20) в ЮАР.

На обнародованных кадрах можно заметить, как премьер движется в сторону группы людей с улыбкой, он спотыкается и едва не летит лицом вниз, но быстро берет контроль над ситуацией и непринужденно продолжает здороваться с гостями.

До этого агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры намерены провести в субботу, 22 ноября, внеочередную встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины.

Ранее сообщалось, что европейские союзники Украины попытаются «усилить» план Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами