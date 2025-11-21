На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидеры ЕС обсудят план по Украине на саммите G20 22 ноября

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Европейские лидеры намерены провести в субботу, 22 ноября, внеочередную встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Саммит G20 пройдет в Йоханнесбурге, Южно-Африканская Республика, с 20 по 24 ноября.

21 ноября по окончании телефонной беседы между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским политики сделали заявление: текущая линия фронта на Украине должна рассматриваться как «отправная точка» в любых возможных переговорах, направленных на мирное разрешение конфликта.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко обнародовал 28 пунктов указанного плана, включающего в себя отказ Украины от вступления в НАТО, пересмотр границ, создание буферной зоны, ограничения для Вооруженных сил Украины и использование замороженных российских активов. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск фактически признаются территорией России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о готовности России к мирным переговорам.

Переговоры о мире на Украине
