В ЮАР официально открыли саммит G20

Президент ЮАР Рамафоса официально объявил саммит G20 открытым
true
true
true
close
Emmanuel Dunand/Pool/Reuters

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) официально стартовал саммит G20. Торжественное открытие осуществил президент страны Сирил Рамафоса, передает РИА Новости.

«Я объявляю лидерский саммит «Группы двадцати» открытым и благодарю вас», — заявил Рамафоса.

Перед этим президент выступил с речью, в которой обозначил приоритетные темы председательства ЮАР в организации. Глава ЮАР заявил, что по итогам встречи участники намерены принять общую декларацию.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября. На данный момент известно, что все сессии и двусторонние встречи будут проходить в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

До этого глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи заявил, что Претория будет приветствовать намерение Соединенных Штатов все же принять участие в закрытии саммита лидеров «Большой двадцатки». Он добавил, что его страна никогда не закрывалась от других стран.

Агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры намерены провести в субботу, 22 ноября, внеочередную встречу в рамках саммита G20 в ЮАР, чтобы обсудить предложенный США мирный план для Украины.

Ранее сообщалось, что европейские союзники Украины попытаются «усилить» план Трампа.

