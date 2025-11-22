Трамп уличил Зеленского в блефе

Президент США Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы достичь более выгодных условий мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом пишет британская газета The Times.

«По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки», — говорится в сообщении издания.

При этом, как отмечается в материале Times, положение Зеленского на данный момент невыгодно.

Кроме того, Трамп говорил, что Зеленскому следовало заключить сделку о мирном урегулировании конфликта с Россией еще год или два назад.

Трамп добавил, что правительству Украины придется принять план США по урегулированию конфликта. По словам главы Белого дома, сейчас он ведет различные переговоры о предложениях Соединенных Штатов. Однако президент не стал уточнять, с кем именно.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для республики наступил один из самых сложных моментов в истории. По его словам, Киев в скором времени может оказаться перед решающим выбором: потерять достоинство и согласиться на новый мирный план Трампа или потерять ключевого партнера в виде США. В связи с этим президент Украины призвал политиков «прекратить срач» и политические игрища и работать сообща. Он заявил, что хочет внести изменения в документ, который предлагает Вашингтон, и пообещал не предавать страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

