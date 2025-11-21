Зеленский оценил шансы «дожать» Украину по мирным переговорам

Нет никаких оснований считать, что Киев смогут «дожать» до сдачи национальных интересов в рамках переговоров по урегулированию. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами Рады от правящей партии «Слуга народа», передает «Общественное» со ссылкой на участников мероприятия.

При этом издание уточняет, что Зеленский предупредил о «сложной неделе», так как ожидаются тяжелые переговоры по мирному соглашению.

Кроме того, по словам президента Украины, никто из США или Европы не пытался использовать для создания дополнительного давления на Киев внутреннюю проблематику, связанную с коррупционным скандалом.

21 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков не подрывать усилий по установлению мира на Украине и не саботировать план США.

Агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

