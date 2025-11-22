Трамп объяснил, когда Зеленскому нужно было заключить сделку о мире

Трамп: Зеленскому следовало заключить сделку о мире еще год или два назад

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало заключить сделку о мирном урегулировании конфликта еще год или два назад. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время встречи с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани, трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

«Я думал, что ему (Зеленскому — «Газета.Ru») следовало бы заключить сделку год назад, два года назад», — сказал президент США.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

22 ноября Трамп заявил, что обсуждает план урегулирования конфликта на Украине. При этом он не уточнил, с кем конкретно ведет переговоры.

