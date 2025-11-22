В Кремле не исключили планы Путина посетить новые регионы

Песков не исключил, что Путин до конца декабря может посетить новые регионы

Президент России Владимир Путин может посетить новые регионы до конца этого года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

20 ноября Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» и выслушал доклады о ходе специальной военной операции. Главе государства доложили о ситуации в Константиновке и на Краматорском направлении, а также вокруг Купянска.

На следующий день президент РФ заявил, что Киев и его европейские союзники должны понимать, что события, подобные тем, которые произошли в Купянске, будут повторяться на других участках фронта в случае их отказа обсуждать план США по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Путин заявил о готовности России к мирным переговорам.