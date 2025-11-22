На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле не исключили планы Путина посетить новые регионы

Песков не исключил, что Путин до конца декабря может посетить новые регионы
true
true
true
close
РИА Новости

Президент России Владимир Путин может посетить новые регионы до конца этого года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

20 ноября Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» и выслушал доклады о ходе специальной военной операции. Главе государства доложили о ситуации в Константиновке и на Краматорском направлении, а также вокруг Купянска.

На следующий день президент РФ заявил, что Киев и его европейские союзники должны понимать, что события, подобные тем, которые произошли в Купянске, будут повторяться на других участках фронта в случае их отказа обсуждать план США по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Путин заявил о готовности России к мирным переговорам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами