Путин: если Киев не пойдет на мир, то события как в Купянске будут повторяться

Киев и его европейские союзники должны понимать, что события, подобные тем, которые произошли в Купянске, будут повторяться на других участках фронта в случае их отказа обсуждать план США по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания Совбеза РФ.

«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения Трампа, то они и европейцы должны понимать, что события как в Купянске неизбежно будут повторяться», — сказал российский лидер.

По его словам, Украина и ее союзники находятся в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России на поле боя. Ни на Украине, ни в Европе не осознают, к чему может привести отсутствие понимания происходящего на фронте, отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика боевых действий, ведущая к достижению целей СВО военными средствами.

20 ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о полном освобождении Купянска, а также о взятии под контроль более 80% Волчанска в Харьковской области.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Согласно документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

