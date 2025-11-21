На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал последствия отказа Киева обсуждать мирный план Трампа

Путин: если Киев не пойдет на мир, то события как в Купянске будут повторяться
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Киев и его европейские союзники должны понимать, что события, подобные тем, которые произошли в Купянске, будут повторяться на других участках фронта в случае их отказа обсуждать план США по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания Совбеза РФ.

«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения Трампа, то они и европейцы должны понимать, что события как в Купянске неизбежно будут повторяться», — сказал российский лидер.

По его словам, Украина и ее союзники находятся в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России на поле боя. Ни на Украине, ни в Европе не осознают, к чему может привести отсутствие понимания происходящего на фронте, отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика боевых действий, ведущая к достижению целей СВО военными средствами.

20 ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о полном освобождении Купянска, а также о взятии под контроль более 80% Волчанска в Харьковской области.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов Трампа. Он включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Согласно документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, почему Купянск имеет стратегическое значение для ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами