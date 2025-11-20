Президент РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где ему доложили о ситуации вокруг Купянска и на других участках в зоне спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он провел совещание с участием начальника Генштаба, начальника главного оперативного управления, с командующим «Южной» группировкой войск, командующим группировки «Запад» и выслушал подробные доклады», — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин получил подробные доклады о ситуации в Константиновке и на Краматорском направлении. При этом командир группировки «Запад» рассказал об обстановке вокруг Купянска.

Президент сказал, что проводил такое же совещание почти месяц назад, и все те задачи, которые ставились, были выполнены. Путин высоко оценил работу командного и личного составов.

В конце октября российский лидер посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Здесь глава государства провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, а также командующими задействованными в специальной военной операции (СВО) группировками. Как рассказал Дмитрий Песков, Путину предоставили полную информацию о текущей ситуации в зоне боевых действий. При этом обстановке на Купянском и Красноармейском направлениях был посвящен отдельный доклад.

