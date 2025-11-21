Представители четырех стран обсудили мирный план Трампа по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и украинским лидером Владимиром Зеленским мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом говорится на официальном сайте кабмина ФРГ.

«Четыре лидера приветствовали усилия Соединенных Штатов по прекращению войны в Украине», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе говорится, что представители стран отметили приверженность суверенитету Украины и готовность предоставить ей надежные гарантии безопасности. Помимо этого, стороны пообещали тесно координировать свои действия друг с другом, а также с европейскими партнерами и Вашингтоном по этому вопросу.

Кроме того, они обязались продолжать добиваться защиты жизненно важных европейских и украинских интересов на долгосрочную перспективу.

Стороны также обозначили, что любое соглашение, затрагивающее европейские государства, Евросоюз или НАТО, требует одобрения европейских партнеров или консенсуса между союзниками.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет вести переговоры по вопросу урегулирования на Украине в «мегафонном» режиме. По словам представителя Кремля, Россия действительно хочет, чтобы мирные переговоры увенчались успехом.

Ранее Зеленский косвенно подтвердил, что США дали неделю на согласование плана Трампа.