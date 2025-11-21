На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Guardian анонсировала визит генералов США в Москву для обсуждения плана по Украине

Guardian: генералы США могут посетить Москву для обсуждения плана по Украине
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Группа американских генералов может посетить Москву для обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить «мирный план», — говорится в публикации.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко 20 ноября опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружений.

Ранее Зеленский оценил шансы «дожать» Украину по мирным переговорам.

