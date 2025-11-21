Guardian анонсировала визит генералов США в Москву для обсуждения плана по Украине

Guardian: генералы США могут посетить Москву для обсуждения плана по Украине

Группа американских генералов может посетить Москву для обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить «мирный план», — говорится в публикации.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко 20 ноября опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружений.

