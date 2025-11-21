На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России призвали освободить задержанных в Баку россиян

Галузин заявил о необходимости освободить 11 россиян, задержанных в Баку
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в ходе переговоров с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым сообщил о необходимости освобождения задержанных в Баку 11 россиян. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Российская сторона выражает искреннее сожаление по поводу случившегося», — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по предварительным данным, произошли из-за некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно — падения ракеты ЗРК «Патриот».

При этом Галузин акцентировал внимание на необходимости скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку в период с 30 июня по 1 июля 2025 года. По его словам, это был бы значимый шаг для нормализации двусторонних отношений.

Кроме того, была затронута региональная тематика, включая возможное содействие российской стороны азербайджано-армянской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Азербайджан ведут предметный диалог для скорейшего возвращения граждан РФ на родину. По ее словам, соответствующий диалог ведется по линии профильных ведомств двух стран.

25 октября из-под стражи был освобожден шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов, арестованный в Баку в июле. Ранее в РФ уже прибыл его коллега, глава редакции Игорь Картавых, которого отправили под арест вместе с Белоусовым. Картавых был освобожден 10 октября — практически сразу после встречи российского и азербайджанского президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщали СМИ, решение об этом было принято накануне переговоров.

Ранее Песков ответил на вопрос о продлении срока задержания россиян в Баку.

