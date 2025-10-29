На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков ответил на вопрос о продлении срока задержания россиян в Баку

Песков: Путин поднимал в беседе с Алиевым вопрос о задержанных в Баку россиянах
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Душанбе поднимал все актуальные вопросы, включая задержание россиян в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Сейчас идет кропотливая работа, и президент поднимал все эти вопросы столь чувствительные <...> Мы продолжаем наш диалог», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о продлении судом в Баку срока задержания россиян на три месяца.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона высоко оценивает результаты состоявшегося саммита двух лидеров. По словам Пескова, встреча была важной для того, чтобы перевернуть «ту самую страницу» в двусторонних отношениях.

25 октября из-под стражи был освобожден шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов, арестованный в Баку в июле. Ранее в РФ уже прибыл его коллега, глава редакции Игорь Картавых, которого отправили под арест вместе с Белоусовым. Картавых был освобожден 10 октября — практически сразу после встречи российского и азербайджанского президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщали СМИ, решение об этом было принято накануне переговоров.

Ранее стали известны условия содержания в заключении задержанных в Азербайджане россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами