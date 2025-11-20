В Кремле раскрыли, использует ли Путин ИИ

Песков: в своей работе Путин не использует искусственный интеллект

Президент России Владимир Путин в своей работе не использует искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявил в ходе брифинга его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин не пользуется ИИ. Для обеспечения деятельности президента в подготовке прямой линии ИИ используется», — сказал представитель Кремля.

До этого пресс-секретарь российского лидера сказал , что прямая линия главы государства будет проводиться без прямых включений с мест.

Накануне Путин подтвердил проведение традиционной ежегодной прямой линии в конце декабря и сообщил, что для обработки обращений граждан снова будет применяться искусственный интеллект GigaChat от Сбера. Выступая на конференции AI Journey, президент отметил, что языковая модель уже доказала свою эффективность при анализе и систематизации огромного массива обращений.

4 ноября пресс-секретарь Путина рассказал, что в Кремле используют искусственный интеллект при сборе вопросов граждан для прямой линии с президентом России. Он сообщил, что сбор вопросов начнется за две недели до мероприятия.

Ранее страны БРИКС+ запустили хаб проверенных кейсов по применению ИИ.