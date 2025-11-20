В Кремле рассказали, как будет проводиться прямая линия Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «прямая линия» главы государства Владимира Путина будет проводиться без прямых включений с мест.

«Пока, предварительно, прямые включения, как раньше, сейчас не нужны. Поэтому их не будет. Сейчас любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения, поэтому откуда они будут, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно», — сказал представитель Кремля.

Песков также призвал не бояться искусственного интеллекта на «прямой линии» Путина, поскольку он лишь помогает обрабатывать вопросы, а реагирует на них глава государства и ведомства.

13 ноября пресс-секретарь заявил, что подготовка к совмещенным большой пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина ведется активно.

4 ноября Песков рассказал, что в Кремле используют искусственный интеллект при сборе вопросов граждан для прямой линии с президентом России. Он сообщил, что сбор вопросов начнется за две недели до мероприятия.

Ранее Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года.