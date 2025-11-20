На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, как будет проводиться прямая линия Путина

Песков: прямая линия Путина будет проводиться без прямых включений с мест
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «прямая линия» главы государства Владимира Путина будет проводиться без прямых включений с мест.

«Пока, предварительно, прямые включения, как раньше, сейчас не нужны. Поэтому их не будет. Сейчас любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения, поэтому откуда они будут, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно», — сказал представитель Кремля.

Песков также призвал не бояться искусственного интеллекта на «прямой линии» Путина, поскольку он лишь помогает обрабатывать вопросы, а реагирует на них глава государства и ведомства.

13 ноября пресс-секретарь заявил, что подготовка к совмещенным большой пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина ведется активно.

4 ноября Песков рассказал, что в Кремле используют искусственный интеллект при сборе вопросов граждан для прямой линии с президентом России. Он сообщил, что сбор вопросов начнется за две недели до мероприятия.

Ранее Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами