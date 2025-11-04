ИИ поможет собрать вопросы россиян к прямой линии с Путиным

Песков: Кремль будет собирать вопросы к прямой линии с Путиным с помощью ИИ

В Кремле используют искусственный интеллект (ИИ) при сборе вопросов граждан для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, заявил ТАСС пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.

Он сообщил, что сбор вопросов начнется за две недели до мероприятия. Для этого будут применять разные инструменты, в том числе ИИ.

«Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», — сказал представитель Кремля.

Накануне он заявил, что подготовка к прямой линии с президентом РФ уже началась. По его словам, этот сложный процесс «идет полным ходом».

В сентябре пресс-секретарь главы государства говорил, что прямая линия планируется на декабрь. Он не стал называть точную дату, но заметил, что 18 или 25 декабря у него будет много работы. При этом Песков уточнил, что прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией политика.

Ранее в России создали негаллюцинирующий ИИ «Никола».