Страны БРИКС+ запустили хаб проверенных кейсов по применению ИИ

Почти 80 кейсов применения ИИ из 30 стран вошли в платформу для БРИКС+

В Москве представили международную платформа проверенных кейсов применения искусственного интеллекта — BRICS+ AI Success Hub, презентация прошла на полях международной конференции Artificial Intelligence Journey 2025 в рамках II Международного делового форума стран БРИКС+ по ИИ.

По данным организаторов, платформа включает почти 80 практических кейсов внедрения ИИ из около 30 стран, входящих в БРИКС+ и партнерских государств. В базе представлены проекты организаций AI Alliance Network, Российского альянса в сфере искусственного интеллекта, отечественных исследовательских центров, а также международных компаний и институтов.

Инициаторами проекта выступили Международный альянс по искусственному интеллекту (AI Alliance Network) и его стратегический партнер — Глобальный альянс по искусственному интеллекту в промышленности и производстве (AIM Global) под руководством ЮНИДО.

Отмечается, что особый вклад в создание Hub-а внес AIM Global, предоставивший портфель высокоэффективных проектов, направленных на цифровую трансформацию и развитие технологий Индустрии 4.0.

Ключевой особенностью платформы стал RAG-компонент, позволяющий пользователям искать кейсы на естественном языке и получать релевантные результаты.

Председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин отметил, что инициатива создает единое пространство обмена практиками между странами БРИКС+ и их партнерами, позволяющее представителям бизнеса и государств в одном месте изучить практические кейсы в ключевых секторах экономики, где внедрение ИИ демонстрирует максимальный эффект.

«Международное сотрудничество в области ИИ играет важную роль в развитии этой технологии на благо всего общества», — подчеркнул он.

В свою очередь, глава цифровой трансформации и ИИ в промышленности AIM Global Джейсон Слэйтер заявил, что AI Success Hub позволит странам масштабировать этичные ИИ-решения, поддерживая внедрение цифровых технологий и устойчивый рост в соответствии с целями альянса под руководством ЮНИДО.

Сообщается, что платформа станет международным центром обмена верифицированными кейсами внедрения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики стран БРИКС+ и партнерах, а также площадкой для сотрудничества по внедрению практически полезных ИИ-решений.