Премьер Того рассказал Путину о нападениях террористов в Западной Африке

Путин обсудил с премьером Того Гнассингбе борьбу с терроризмом в Африке

Президент РФ Владимир Путин обсудил противодействие терроризму в Западной Африке на встрече с главой совета министров Тоголезской Республики (в Африка страна граничит с Ганой, Бенином и Буркина-Фасо) Фором Гнассингбе в Москве. Об этом сообщает Кремль.

Высокий гость отметил, что терроризм угрожает всей Западной Африке, и поблагодарил российского лидера за поддержку в сфере безопасности.

«Это также крайне важно для нас, потому что мы тоже сталкиваемся, мы подвержены нападению террористов, которые орудуют в провинциях», — сказал Гнассингбе.

Президент РФ в ответ пообещал обсудить этот вопрос.

Политики встретились в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца вечером 19 ноября. Они обсуждали дальнейшее развитие российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах и актуальную региональную проблематику. Во время встречи Путин заявил, что Россия планирует открыть свое посольство в Того в 2026 году.

