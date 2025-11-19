На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин встретился с премьером Того

Путин проводит в Кремле встречу с премьером Того Гнассингбе
true
true
true

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Переговоры проходят в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Как заявляли в Кремле, в ходе встречи лидера РФ и премьера Того планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также актуальной региональной проблематики.

До этого Путин заявил в ходе встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, что Российская Федерация считает контакты с Африкой важными, а усиление связей со странами континента — одним из приоритетов своей внешней политики. По его словам, по итогам петербургского саммита Россия — Африка был принят солидный пакет совместных документов, среди которых развернутая декларация и план действий до 2026 года.

Ранее Путин рассказал, сколько Россия списала долгов Африке.

