Путин анонсировал открытие посольства России в Того

Путин: Россия откроет посольство в Того в 2026 году
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия планирует открыть свое посольство в Того в 2026 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, трансляция проводилась в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что он и председатель совета неоднократно проводили переговоры. При этом в 2025 году Россия и Того отмечают 65 лет со дня установления дипломатических отношений, подчеркнул президент.

«Как ни странно, за это время у нас не были открыты посольства — и вот мы, наконец, договорились об этом, в следующем году открываем посольство», — сказал Путин.

Переговоры Путина и Гнассингбе прошли в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Как заявляли в Кремле, в ходе встречи лидера РФ и премьера Того планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также актуальной региональной проблематики.

Ранее Путин рассказал, сколько Россия списала долгов Африке.

