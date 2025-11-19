Трамп заявил о неоправданных ожиданиях от урегулирования конфликта на Украине

Трамп признал, что рассчитывал на легкое завершение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп признал, что ожидал легкое завершение российско-украинского конфликта благодаря своим хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думал, что это будет легко, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован в президенте Путине», — заявил он в ходе совместного форума США и Саудовской Аравии, посвященного инвестициям.

До этого телеканал CNN сообщал, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф руководит разработкой нового мирного плана Штатов по урегулированию на Украине.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США анонсировали «очень многое» со стороны Трампа по Украине.