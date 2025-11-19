На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Стив Уиткофф занимается разработкой нового мирного плана США по Украине

CNN: Уиткофф руководит разработкой нового плана США по решению на Украине
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф руководит разработкой нового мирного плана Штатов по урегулированию на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

«Администрация Трампа втайне разрабатывает новый мирный план с Россией, чтобы положить конец войне с Украиной… По словам источника , спецпредставитель президента Стив Уиткофф, который был в центре переговоров администрации с Москвой , руководит этими усилиями», — сообщает телеканал.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

По данным источников The Wall Street Journal, основная задача делегации заключается в возобновлении мирных переговоров от имени американского президента. После визита в Киев Дрисколл якобы собирается провести встречу с представителями российской стороны.

Ранее политолог назвал причину внезапной поездки Зеленского в Турцию.

