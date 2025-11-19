На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США анонсировали «очень многое» со стороны Трампа по Украине

Mike Segar/Reuters

Соединенные Штаты продолжат искать пути урегулирования на Украине, президент США Дональд Трамп может сделать «многое» по этому вопросу. Об этом агентству Bloomberg заявил постпред Вашингтона в ООН Мэттью Уитакер.

«Я думаю, мы продолжим искать возможности для переговоров… Трамп предпринял некоторые шаги», — подчеркнул он.

По словам Уитакера, Трамп «может сделать еще очень многое» по вопросу урегулирования конфликта.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

По данным источников The Wall Street Journal, основная задача делегации заключается в возобновлении мирных переговоров от имени американского президента. После визита в Киев Дрисколл якобы собирается провести встречу с представителями российской стороны.

Ранее политолог назвал причину внезапной поездки Зеленского в Турцию.

