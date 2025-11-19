В США анонсировали «очень многое» со стороны Трампа по Украине

Соединенные Штаты продолжат искать пути урегулирования на Украине, президент США Дональд Трамп может сделать «многое» по этому вопросу. Об этом агентству Bloomberg заявил постпред Вашингтона в ООН Мэттью Уитакер.

«Я думаю, мы продолжим искать возможности для переговоров… Трамп предпринял некоторые шаги», — подчеркнул он.

По словам Уитакера, Трамп «может сделать еще очень многое» по вопросу урегулирования конфликта.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

По данным источников The Wall Street Journal, основная задача делегации заключается в возобновлении мирных переговоров от имени американского президента. После визита в Киев Дрисколл якобы собирается провести встречу с представителями российской стороны.

Ранее политолог назвал причину внезапной поездки Зеленского в Турцию.