США пригрозили России «сокрушительными» санкциями

Уитакер: сокрушительный законопроект о санкциях против РФ ждет зеленого света
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

«Сокрушительный» законопроект о санкциях против России в конгрессе США «просто ждет зеленого света». Об этом в интервью Bloomberg заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поддерживает данную инициативу.

Также Уитакер сказал, что европейские страны должный занять более агрессивную позицию в отношении РФ. По его словам, использование замороженных российских активов для финансирования Украины станет «значительным шагом» в укреплении сокращающегося финансирования в течение нескольких лет в экономическом и военном плане.

На этой неделе высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что Трамп выразил готовность утвердить законопроект, направленный на ужесточение санкций в отношении России, при условии включения в документ положения, закрепляющего за президентом исключительное право на принятие окончательного решения о введении или снятии санкционных мер.

17 ноября Трамп выступил в поддержку законопроекта американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, который предусматривает введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает введение 500%-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие стратегически важные ресурсы. Предлагаемые меры нацелены на снижение экономической выгоды от сотрудничества с Россией и побуждение государств-партнеров к корректировке внешнеторговой политики.

Одной из таких стран, которую захотел наказать президент США за сотрудничество с РФ, является Иран.

Ранее в России объяснили, почему угрозам санкций от Трампа не стоит верить.

Санкции против России
