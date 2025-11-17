На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России объяснили, почему угрозам санкций от Трампа не стоит верить

Экономист Зубец: говоря о новых санкциях против России, Трамп послал сигнал
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп поддержал разработку законопроекта о санкциях против стран, которые продолжают вести бизнес с Россией, чтобы «обезопасить себя». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«По факту Трамп не поддержал сам законопроект, а только его разработку. Он не сказал, что этот законопроект будет принят, это была такая маленькая внутриполитическая игра. Американский президент таким образом послал сигнал крайне правым республиканцам, чтобы они не восставали совсем уж агрессивно против него и не обвиняли его в том, что он предал интересы Америки», — сказал экономист.

Он напомнил, что в прошлый раз, когда первая версия этого закона была предложена, Трамп отказался его одобрять из-за необходимости ввести санкции и большие тарифы против Китая, а это сильно ударит по самим Штатам.

«Если вводить санкции против партнеров России, то это в первую очередь будут ограничения против Китая, что, как уже показала практика, ударит и по самим США. Не исключаю, что Вашингтон может ввести отдельные санкции против Ирана, как якобы против друга и партнера РФ, но это не будет большим ударом, а станет лишь политической демонстрацией», — заключил Зубец.

Дональд Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает пошлины до 500% и может быть расширен за счет включения Ирана. Президент США считает, что санкционный пакет может стать инструментом давления на Москву.

Ранее МИД Китая заявил, что выступает против санкций в отношении партнеров России.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
