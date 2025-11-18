В США призвали Европу стать «более агрессивной» в отношении России

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны занять более агрессивную позицию в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам дипломата, использование замороженных российских активов для финансирования Украины станет «значительным шагом» в укреплении сокращающегося финансирования в течение нескольких лет в экономическом и военном плане.

«Но я думаю, это также указывало бы на новый шаг — на более агрессивную политику Европы», — заявил Уитакер.

Представитель США подчеркнул, что сейчас самое время действовать смелее.

До этого президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что Европейский союз (ЕС) примет решение о конфискации замороженных российских активов на основе предложений Европейской комиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. ЕС заверил Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля». Предполагается, что выплаты Украине начнутся ко второму кварталу 2026 года.

Ранее Бельгии обозначили гарантии в случае использования российских активов.