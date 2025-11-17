Дональд Трамп: «Любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям»

Дональд Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает пошлины до 500% и может быть расширен за счет включения Ирана. Президент США считает, что санкционный пакет должен стать инструментом давления на Москву и ее внешнеторговых партнеров.

Инициатива сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя была внесена в апреле этого года. Законопроект предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие стратегически важные ресурсы. Предлагаемые меры нацелены на снижение экономической выгоды от сотрудничества с Россией и побуждение государств-партнеров к корректировке внешнеторговой политики.

Механизм запуска ограничений увязан с динамикой российско-украинского конфликта: санкции вступят в силу, если Москва не согласится на длительное прекращение огня и начало переговоров. Трамп заявил, что проект соответствует внешнеполитическим целям его администрации. Он также допустил возможность расширения перечня за счет Ирана, который, по словам президента, оказывает поддержку России на международных площадках.

«Любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям. <...> Они могут добавить к этому Иран», — сказал американский лидер.

Продвижение законопроекта неоднократно откладывалось. Сенаторы рассчитывали добиться его принятия до саммита G7 в июне 2025 года, однако процесс был приостановлен после заявлений Трампа о перспективах мирных договоренностей между Москвой и Киевом.

В октябре лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн сообщил, что рассмотрение инициативы перенесено до личной встречи Трампа и президента России Владимира Путина. При этом в сенате подчеркивали, что готовы вынести документ на голосование «в координации с Белым домом», поскольку санкционные меры напрямую затрагивают внешнеполитические приоритеты США.

16 октября во время телефонного разговора лидеры РФ и США договорились провести встречу в Будапеште, однако дата не была определена. Спустя неделю Трамп объявил об отмене переговоров, объяснив это отсутствием продвижения по ключевым вопросам. Путин отмечал, что речь идет об отсрочке, а не отмене.

По оценке Politico, принятие закона может осложнить отношения США с рядом ключевых партнеров, включая европейские страны, сохранившие экономическое взаимодействие с российским энергетическим сектором. Введение 500-процентных пошлин создает риски для государств, стремящихся удерживать доступ к российскому сырью в условиях нестабильных мировых рынков.

Россия заявляет о готовности реагировать на потенциальное усиление санкционного давления.

В Минфине уточняли, что Москва будет диверсифицировать поставки товаров, подпадающих под запрет. В Кремле отмечали, что российская экономика функционирует «под значительным количеством рестрикций» и обладает «определенным иммунитетом» к новым ограничениям. Российские власти подчеркивают, что усиление давления не приведет к изменению внешнеполитического курса.