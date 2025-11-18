На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против России

Reuters: Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил готовность утвердить законопроект, направленный на ужесточение санкций в отношении России, при условии включения в документ положения, закрепляющего за главой государства исключительное право на принятие окончательного решения о введении или снятии санкционных мер. Об этом сообщил высокопоставленный источник в Белом доме в интервью агентству Reuters.

«Белому дому и президенту важно, чтобы санкционный пакет содержал исключение, гарантирующее, что финальные решения по санкциям принимает президент. Если это включено в текст, думаю, он рассмотрел бы возможность его подписания», — подчеркнул источник.

По его словам, Трамп уже продемонстрировал свою поддержку данной инициативы.

Чиновник также добавил, что российско-американские переговоры по урегулированию украинского кризиса продолжаются.

«Мы, безусловно, продолжаем заниматься этим вопросом. Просто сейчас он не находится в центре внимания из-за большого количества других событий», — отметил он.

Ранее в России призвали не верить угрозам санкций от Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами