СМИ сообщили о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп выразил готовность утвердить законопроект, направленный на ужесточение санкций в отношении России, при условии включения в документ положения, закрепляющего за главой государства исключительное право на принятие окончательного решения о введении или снятии санкционных мер. Об этом сообщил высокопоставленный источник в Белом доме в интервью агентству Reuters.

«Белому дому и президенту важно, чтобы санкционный пакет содержал исключение, гарантирующее, что финальные решения по санкциям принимает президент. Если это включено в текст, думаю, он рассмотрел бы возможность его подписания», — подчеркнул источник.

По его словам, Трамп уже продемонстрировал свою поддержку данной инициативы.

Чиновник также добавил, что российско-американские переговоры по урегулированию украинского кризиса продолжаются.

«Мы, безусловно, продолжаем заниматься этим вопросом. Просто сейчас он не находится в центре внимания из-за большого количества других событий», — отметил он.

Ранее в России призвали не верить угрозам санкций от Трампа.