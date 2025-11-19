На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе заявили, что Зеленский больше не влияет на переговоры по Украине

Кошкович: США лишили Зеленского возможности влиять на переговоры по Украине
Alina Smutko/Reuters

США используют коррупционный скандал на Украине и историю с подделкой речи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа для того, чтобы лишить украинского лидера Владимира Зеленского возможности влиять на переговоры по решению конфликта на Украине. Об этом в соцсети X заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Американцы выстрелили Зеленскому в легкие расследованиями НАБУ и парализовали режим (премьера Британии – «Газета.Ru») Кира Стармера скандалом с BBC (с подделкой «Би-би-си» речи президента США Дональда Трампа – «Газета.Ru»), так что они не могут это саботировать (переговорный процесс по Украине — «Газета.Ru»)», — отметил он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

3 ноября газета Daily Telegraph обратила внимание на речь президента США Дональда Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

9 ноября газета The Times сообщила, что гендиректор «Би-би-си» Тим Дэйви оставил свой пост на фоне скандала со сфальсифицированной речью Трампа перед штурмом Капитолия. По данным издания, решение было принято «после напряженной недели» в британской национальной телекомпании.

Ранее в «Би-би-си» решили извиниться за подделку речи Трампа.

Новости Украины
