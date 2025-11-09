В Би-би-си решили извиниться за подделку речи Трампа

Глава совета управляющих Би-би-си Самир Шан собирается 10 ноября извиниться за то, что британская вещательная корпорация сфальсифицировала речь президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года перед штурмом Капитолия его сторонниками. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что заявление Шана станет ответом комитету по культуре, СМИ и спорту парламента Британии. Там заявили, что к Би-би-си есть «серьезные вопросы» по поводу того, как была отредактирована речь американского лидера. Если реакцию корпорации сочтут «неадекватной», глава совета управляющих Би-би-си и ее гендиректор Тим Дэйви предстанут перед комитетом.

3 ноября газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя. Таким образом лидер Соединенных Штатов «сообщил» сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». А в действительности американский лидер говорил, что присоединится к ним, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными». После этой речи в передаче показали кадры идущих к Капитолию людей с флагами. Поэтому сложилось впечатление, что сторонники Трампа откликнулись на его «призыв». Однако эти кадры были сняты до речи политика.

Беспорядки на Капитолийском холме прошли 6 января 2021 года. Их организовала группа сторонников Трампа на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. В результате штурма было эвакуировано и закрыто здание Капитолия, а заседание конгресса, на котором должны были подсчитать голоса выборщиков и официально подтвердить победу Джо Байдена, приостановили.

Ранее в Би-би-си открестились от подделки речи Трампа.