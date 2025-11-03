На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Би-би-си» ввела в заблуждение зрителей сфальсифицированной речью Трампа

Telegraph: речь Трампа сфальсифицировали в 2021 году
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Британская вещательная телерадиокорпорация «Би-би-си» сфальсифицировала речь президента США Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года. Об этом сообщает газета Telegraph.

«Би-би-си» «сфальсифицировала» речь Дональда Трампа, создав впечатление, что он поощряет беспорядки на Капитолийском холме», — следует из публикации.

По данным издания, передача Panorama в октябре 2024 года ввела зрителей в заблуждение, показав, как президент США якобы заявляет своим сторонникам, что собирается идти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». Как отмечает издание, на самом деле Трамп сказал, что пойдет с ними, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

«Программа заставила президента США «произнести» то, чего он на самом деле никогда не говорил», — пишет Telegraph, отметив, что монтаж соединил кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

По информации газеты, далее показывали кадры людей с флагами, идущих к Капитолию, создав впечатление, что сторонники Трампа откликнулись на его «призыв», однако эти кадры были сняты до того, как Трамп начал свою речь.

Ранее Трамп обвинил ФБР в подстрекательстве при беспорядках в Капитолии в 2021 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами