«Би-би-си» ввела в заблуждение зрителей сфальсифицированной речью Трампа

Британская вещательная телерадиокорпорация «Би-би-си» сфальсифицировала речь президента США Дональда Трампа, которую он произнес в январе 2021 года. Об этом сообщает газета Telegraph.

«Би-би-си» «сфальсифицировала» речь Дональда Трампа, создав впечатление, что он поощряет беспорядки на Капитолийском холме», — следует из публикации.

По данным издания, передача Panorama в октябре 2024 года ввела зрителей в заблуждение, показав, как президент США якобы заявляет своим сторонникам, что собирается идти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». Как отмечает издание, на самом деле Трамп сказал, что пойдет с ними, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

«Программа заставила президента США «произнести» то, чего он на самом деле никогда не говорил», — пишет Telegraph, отметив, что монтаж соединил кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

По информации газеты, далее показывали кадры людей с флагами, идущих к Капитолию, создав впечатление, что сторонники Трампа откликнулись на его «призыв», однако эти кадры были сняты до того, как Трамп начал свою речь.

Ранее Трамп обвинил ФБР в подстрекательстве при беспорядках в Капитолии в 2021 году.