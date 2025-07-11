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Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде

МИД: генконсульство Польши в Калининграде закрывается в качестве ответной меры
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Калининграде закрывается генеральное консульство Польши. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ на официальном сайте.

«11 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, что вручено нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры в отношении польских властей с 30 июня 2025 года согласовано функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает о сотрудничестве по функционированию генерального консульства Польши в Калининграде», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что такой шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении «под надуманным предлогом российского консульского присутствия» на территории Республики.

В МИД подчеркнули, российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против России не останется без реакции.

В конце июня сообщалось, что в Кракове прекратило работу генеральное консульство России, которое вело свою деятельность в течение 80 лет.

12 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский объявил, что руководство страны решило закрыть генеральное консульство РФ в Кракове. Учреждение должно было прекратить работу до 30 июня текущего года.

Ранее в МИД РФ высказались о заморозке дипотношений с Польшей.

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